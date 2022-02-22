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بايدن: بوتين بدأ عملية الغزو على أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:18 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراضٍ أوكرانية، مؤكّدًا أن بوتين بدأ عملية الغزو على أوكرانيا.

وأضاف في كلمة له، مساء الثلاثاء، أن بلاده ستفرض عقوبات على "النخبة الروسية وعائلاتهم"، وأن العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية، مشدّدًا على أنّ الغزو الروسي ضد أوكرانيا يتطلب ردًا حاسمًا من المجتمع الدولي.

ولفت إلى أنّ روسيا ستدفع ثمنًا باهظًا إذا ما واصلت سلوكها، مشيرًا إلى مواصلة تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا.

وأوضح أن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا تبدأ الآن، مؤكّدًا السعي لأن تكون العقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي.

وصرّح بأن روسيا تحركت دون شك الآن ضد أوكرانيا بإعلانها الاعتراف بالانفصاليين شرقي البلاد، لافتًا إلى أن بلاده الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين.

ونوه بأنه سيتم فرض عقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية.

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