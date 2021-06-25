أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال بحالة تسمم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقلهم إلي المستشفى.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم ثان المنصورة بتسمم 9 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم، وبانتقال وحدة المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كل من: " منى نجاح الحسينى الشربينى 36 عامًا، سهير عبد الحميد 64 عامًا، رشا عبد نافع 17عاما، نافع عبدالحميد حسن شلتوت 66 عامًا، حسام نافع عبد الحكيم حسن 41 عامًا، بالإضافة إلي 4 أطفال جميهعم مقيمين بشارع قناة السويس بالمنصورة.



وتم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى الطوارئ الجامعي ونقل 4 أطفال إلي مستشفي الأطفال الجامعي، وتحرر عن ذلك محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.