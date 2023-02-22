أستراليا والفلبين تبحثان تسيير دوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي

بحثت الفلبين وأستراليا، اليوم الأربعاء، المضي قدما في تسيير دوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، بعد أيام من إجراء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا محادثات مماثلة مع الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في الممر المائي المتنازع عليه.

والتقى وزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارليس، مع نظيره الفلبيني كارليتو جالفيز، في مانيلا وقال الجانبان إنهما يخططان للقيام بذلك سنويا، في محاولة لتعزيز العلاقات الأمنية بين الدولتين، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأربعاء.

وقال مارليس، في مؤتمر صحفي مشترك، مع جالفيز بعد الاجتماع: "تحدثنا اليوم عن احتمال استكشاف (تسيير) دوريات مشتركة وسنواصل ذلك العمل ونأمل في أن يؤتي ثماره قريبا".

وأضاف: "كدولتين، ملتزمتين بالنظام العالمي القائم على القواعد، من الطبيعي أن نفكر بشأن السبل، التي يمكننا من خلالها التعاون في هذا الصدد".

ويأتي احتمال إجراء الفلبين واستراليا دوريات مشتركة، في أعقاب مناقشات مماثلة بين مانيلا وواشنطن بشأن إجراء دوريات مشتركة لخفر السواحل، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي.