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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر تشهد ثورة شبابية ورياضية تفوق غيرها من دول العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات فعاليات افتتاح معرض سبورتس إكسبو في مركز معارض المنارة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن لغة الأرقام تتحدث بفخر عن تلك الثروة التي تملكها مصر، حيث تم تطوير أكثر من 4050 ملعبا خماسيا وقانونيا بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأوضح أنه تم تطوير وإنشاء 12 مدينة شبابية ورياضية، وإنشاء 253 مركز شباب جديدا، وتطوير وإنشاء 14 ستادا رياضيا في مختلف المحافظات.

ونوه بأنه تم إنشاء 17 صالة مغطاة وفقا للمواصفات والتقنية الذكية العالمية، كما تم إنشاء وتطوير 14 ناديا رياضيا وأربعة أندية لمتحدي الإعاقة و30 مركزا للابتكار والتعلم ومنتديات ومعسكرات كشفية ووحدات الطب الرياضي.