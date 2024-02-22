الخط الثالث للمترو يبحث عن موظفين لبيع تذاكر في المحطات الجديدة

أعلنت شركة "أر آيه تي بي" ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الخط الثالث، عن البحث عن عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

‏https://www.mobilitycairo.com/csjobs

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إنها تبحث عن حديثي التخرج أو من لديه خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور، منوهة إلى ضرورة التقديم على الرابط التالي:

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم قد أتم التعليم فوق المتوسط، وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 40 سنة، ذاكرة أن يكون المتقدمين بطلب التوظيف بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة أن يكونوا من سكان تلك المناطق.