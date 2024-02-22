نجاة فخري كريم مدير مؤسسة المدى للإعلام من محاولة اغتيال

نجا مدير مؤسسة المدى للإعلام فخري كريم، من محاولة اغتيال في منطقة القادسية وسط العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنته المؤسسة، اليوم الخميس.

وقالت المؤسسة في بيان لها: "رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم، قد نجا من محاولة اغتيال غادرة وجبانة، في منطقة القادسية ببغداد، خلال عودته برفقة الدكتورة غادة العاملي مدير عام المؤسسة، من معرض العراق الدولي للكتاب".

وأضافت: "محاولة الاغتيال، كانت في حوالي الساعة التاسعة من مساء اليوم، نفذها مسلحون مجهولون كانوا يستقلون عجلتين نوع (بيك اب)، حيث اعترضوا الطريق لإيقاف سيارة فخري كريم، ثم أطلقوا الرصاص على سيارته من أسلحة رشاشة ولاذوا بالفرار".

وأدان بيان المؤسسة محاولة الاغتيال، وطالب بفتح تحقيق سريع عن المجرمين، بحسب نصه.