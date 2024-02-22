صرح مسئول إسرائيلي، بأن تل أبيب تسعى إلى تعيين فلسطينيين لا ينتمون لحركة «حماس» لإدارة الشئون المدنية في مناطق بغزة يتم تحديدها لتكون أرض اختبار لإدارة القطاع بعد الحرب.



وقال المسئول في تصريحات لوكالة «رويترز» مشترطا عدم الكشف عن هويته: «الجيوب الإنسانية المزمعة ستطلق في المناطق التي تم طرد حماس منها في القطاع، لكن نجاحها في نهاية المطاف سيتوقف على تحقيق إسرائيل هدف تدمير حماس».



وأضاف المسئول: «نبحث عن أشخاص مناسبين للارتقاء إلى مستوى المسئولية، لكن من الواضح أن هذا سيستغرق وقتا، إذ لن يتقدم أحد إذا اعتقد أن حماس ستطلق النار على رأسه».



وأكد المسئول أن الخطة قد تتحقق بمجرد تدمير حماس وانتهاء خطرها على إسرائيل أو سكان غزة، وفق قوله.



في سياق متصل، ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، أن حي الزيتون شمال مدينة غزة مرشح لتنفيذ الخطة، والتي بموجبها سيقوم التجار المحليون وقادة المجتمع المدني بتوزيع المساعدات الإنسانية.



وأضافت القناة أن جيش الاحتلال سيوفر الأمن حول حي الزيتون، وقالت إن التوغلات المتجددة للقوات هناك هذا الأسبوع تهدف إلى القضاء على فلول معقل لحماس تعرض لضربة شديدة في المراحل الأولى من الحرب، وفق شبكة روسيا اليوم.



لكن حماس قالت إن الخطة، التي صرح المسئول الإسرائيلي بأنها ستستبعد أيضا أي موظف مدرج على قوائم الرواتب لدى السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، ستكون إعادة احتلال إسرائيلي لغزة ومحكوم عليها بالفشل.