السفير الروسي لدى واشنطن: أميركا تعمل على جر الدول المحايدة إلى الصراع في أوكرانيا

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، للصحفيين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على جر الدول المحايدة في الجنوب العالمي إلى الصراع الأوكراني.

وأضاف أنتونوف، في بيان نشر على قناة السفارة عبر تطبيق تليجرام: "بدلا من صب "الزيت على نار" الصراع الأوكراني وجر الدول المحايدة في الجنوب العالمي إليه، الأحرى بواشنطن وأتباعها أن تهتم بتقديم المساعدة الفعالة للشركاء، فهذه هي أنواع القضايا التي ينبغي مناقشتها في اجتماع منظمة الدول الأمريكية"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأشار أنتونوف، إلى أن بعض وفود دول منظمة الدول الأمريكية أعربوا عن عدم الرضا عن "إقحام" المنظمة في مناقشة القضايا التي لا تدخل ضمن نطاق اختصاص المنظمة، خاصة على خلفية تزايد المشاكل الحادة حقا في أمريكا اللاتينية نفسها، سواء كان ذلك تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أو تصاعد أزمة الهجرة أو تفشي الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وتأسست منظمة الدول الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، في عام 1948 وبقيت تحت سيطرة الولايات المتحدة.

ورسميا ضمت المنظمة 35 دولة من أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي.

وفي عام 1962، وتحت ضغط الولايات المتحدة، علقت المنظمة عضوية كوبا.

وفي عام 2017، أعلنت فنزويلا انسحابها من المنظمة، وبعد عامين تم طردها منها وفقا لميثاق المنظمة.

وفي نوفمبر 2021، قررت السلطات النيكاراجوية انسحاب البلاد من المنظمة بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد.