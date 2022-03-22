ضبط مصنع «مصاصات» أطفال مجهولة المصدر فى المرج

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ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، مصنع حلويات لإنتاج مصاصات بها مواد مجهولة المصدر بالمرج.

وتلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من شرطة التموين بالتنسيق مع قسم شرطة المرج، بضبط صاحب مصنع حلويات أطفال بحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية الخاصة بتصنيع الحلوى "مصاصات" مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت شرطة التموين بالقاهرة بداخل المصنع طن عسل نحل خام، و1.570 طن حلوى "مصاصات" و75 كيلو جرام ليمون، و12 كيلو جرام كامينا، و70 كيلو جرام مصاصات وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وأمر مدير الأمن إحالة المحضر للنيابة العامة التى تولت التحقيق.