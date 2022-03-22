المركزي الأوروبي: العملات الرقمية تستخدم للالتفاف على عقوبات روسيا

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن هناك مؤشرات على محاولة بعض الروس تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا من خلال تحويل الروبل الروسي إلى عملات رقمية أو عملات مشفرة ثابتة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها، خلال مؤتمر عبر الإنترنت: "عندما تنظر إلى حجم تحويلات الروبل إلى عملات مشفرة ثابتة أو عملات رقمية في هذه اللحظة ستجد أنه عند أعلى مستوياته ربما منذ 2021".

وأضافت أن الأصول المشفرة "تستخدم بالتأكيد، ونحن نتحدث الآن، كطريقة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الكثير من الدول حول العالم على روسيا".

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخذا إجراءات تستهدف الحد من قدرة روسيا على التعامل بالدولار وغيره من العملات الدولية الأخرى. وتتضمن هذه الإجراءات فرض عقوبات على البنوك الروسية الكبرى وقيود على تعاملات النخبة الروسية.

وأدى هذا إلى ظهور تكهنات إمكانية استخدام العملات الرقمية المشفرة التي تعرف بأنها بديل للعملات الرسمية، من جانب الأثرياء الروس للالتفاف على العقوبات الدولية.

وفي الوقت نفسه، قال جوناثان ليفن الشريك المؤسس لشركة تشيناليسز لتحليل البيانات المتسلسلة وتقنيات العملات المشفرة إنه حتى الأسبوع الماضي لم يكن هناك أي دليل على أن روسيا أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدما العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.