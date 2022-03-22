أعلنت وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج تجميد أصول روسية بقيمة نحو 400 مليون يورو؛ ضمن حملة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأشارت كاج - في رسالة وجهتها إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية - إلى تجميد البنوك الهولندية الأصول الروسية بنحو 145 مليون يورو، وقطاع الائتمان بـ242.6 مليون يورو، وصناديق التقاعد بقيمة 379 ألفا و886 يورو، والشركات الاستثمارية بـ3.9 مليون يورو.. موضحة أن إجمالي قيمة الأصول المجمدة بلغ 391 مليونا و944 ألفا و31 يورو.