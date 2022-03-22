بدأت المخابز والأفران في الأقصر، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاضي بتحديد سعر بيع الخبز الحر بلدي مميز 72% والفينو؛ استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم إبلاغ جميع المخابز والأفران بكل قرى ومدن المحافظة بأن سعر بيع الخبز الحر أصبح اعتبارًا من اليوم الثلاثاء زنة 45 جرامًا بـ 50 قرشًا، الـ 65 جرامًا بـ 75 قرشًا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشًا للرغيف زنة 40 جرامًا، و75 قرشًا لزنة 60 جرامًا، و1 جنيه لزنة 80 جرامًا، كما تم التشديد على منافذ البيع بالالتزام بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين انصياعًا للقرار.

وأوضح صلاح، لـ"الشروق" أن المديرية دفعت بحملات فور تلقيها قرار تسعير سعر الخبز الحر للمرور على جميع المخابز السياحية والإفرنجية، وأعطتهم إرشادات لبدء تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم، مؤكدًا أن المديرية ستبدأ من اليوم في متابعة لحظية لجميع المخابز ومنافذ البيع لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار سواء من حيث السعر والوزن، وسيتم تحويل المخالفين فورًا للنيابة العامة، ليواجهوا عقوبات المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة للمخالفين.

وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى أن المواطنين يستطيعوا أيضًا الإبلاغ عن المخبز المخالف لتنفيذ القرارات الجديدة وذلك عبر التواصل مع المديرية عبر مبادرة "صوتك مسموع"، بجانب استقبال جهاز حماية المستهلك أي شكاوى تتعلق في التلاعب في الخبز الحر من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.

وأكد صلاح، أن قرار رئيس مجلس الوزراء يهدف لوضع سعر عادل لرغيف الخبز الحر والفينو، وبإنتاج للمواطن وبسعر غير مبالغ فيه، بجانب ضمان هامش ربح عادل لأصحاب المخابز، مما يساعد على منع التلاعب أو التحايل من بعضهم وبالتالي تنضبط الأسعار.