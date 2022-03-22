تقرير إيطالي: برشلونة يتوصل لـ اتفاق نهائي مع الإيفواري كيسي

كشف تقرير صحفي إيطالي أن نادي برشلونة نجح في حسم صفقة مميزة من الدوري الإيطالي.

وحسب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع اللاعب فرانك كيسي من أجل الظفر بخدماته في صفقة مجانية نهاية الموسم الحالي.

وسينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإيفواري مع ميلان في 30 يونيو المقبل، ولا يوجد اتفاق بشأن التجديد.

وارتبط فرانك كيسي بخطوة الرحيل عن ميلان في الصيف المقبل، مع ارتباطه بأكثر من نادِ مثل ليفربول وتوتنهام، إلى جانب برشلونة.

ولكن يبدو أن برشلونة هو من نجح في حسم تلك الصفقة بنجاح، حيث ذكر جيانلوكا دي مارزيو أن كيسي خضع بالفعل لفحوصات طبية في لوغانو في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع كيسي حول العقد المرتقب في الكامب نو، حيث سيحصل اللاعب على 7 ملايين يورو في الموسم الواحد على مدار أربع سنوات، يشمل المبلغ مكافآت يمكن الوصول إليها بسهولة.