قال الفنان معتز حسين، إنه لا يسعى لدور مُحدد ويجري وراءه، وذلك في معرض رده على سؤاله عن سبب تقديمه دور الضابط في أكثر من عمل فني.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»: «لما يتعرض عليَّ دور ظابط جيش أو ظابط شرطة.. مفيهاش نقاش.. دي أعمال وطنية.. مينفعش أعترض عليها أو أرفض».

وأوضح أن تجسيد أدوار ضباط الجيش أو الشرطة تمثل شرفا لأي ممثل، متابعا: «شرف أي فنان إنه يلبس البدلة العسكرية ويوصل للناس الأحداث الحقيقية اللي حصلت.. مهم جدا نجسد أدوار الأبطال دول والناس تشوفها في كل العالم مش بس في مصر».

معتز الذي كان قدم دور المقدم عاصم في مسلسل الاختيار، تحدث عن هذا الدور قائلا: «المقدم عاصم كان ظابط أمن مركزي.. وكان ليا الشرف إني ألبس بدلة الأمن المركزي».

وذكر أنه علم بأن شخصية المقدم عاصم الحقيقية كانت تتحلى بروح الدعابة وليس صارما طوال الوقت، فحرص على تقديم الدور على هذا النحو.

يُذكر أن معتز كان قد تحدّث في وقت سابق عن هذا الدور، قائلا إنه عندما علم بأنه سيُجسد دور ضابط في المسلسل حرص على التمرين جسمانيًا مرتين يوميًا، ليكون شكله ومظهره رياضيا بنسبة كبيرة.

وأضاف أيضا أن نجاحه في تجسيد دور الضابط في مسلسل الاختيار أدى لاعتقاد البعض بأنه ضابط حقيقي.