أطهر الطاهر: تعرضت للتهديدات بعد إهدار ركلة جزاء أمام صنداونز

أصبح أطهر الطاهر، لاعب فريق الهلال السوداني، مهدد بالقتل بعد إهدار ركلة الجزاء الأخيرة أمام صنداونز في اللقاء الذي أقيم بالجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأهدر أطهر الطاهر ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من مباراة فريقه ضد صنداونز ولو كانت سجلت كانت كفيلة بتأهل الهلال السوداني إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حيث كان سيصل بطل السودان وقتها إلى النقطة الـ12 ليتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، ويبتعد الأهلي عن المنافسة.

وبعد إهدار أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

كنت أتمنى أن أبارك لكم الشهر الفضيل .. وأنتم متأهلين إلى الدور القادم من البطولة الإفريقية.. ولكن قدر الله و ما شاء الله فعل .. عندما حملت الكرة وانا أنوي تسديدها كان هدفي بأن أفرح كل الأمة الهلالية.. ولكن الاقدار شاءت دون ذلك، وبكل تأكيد أتحمل المسؤولية.. وعلينا التعويض في المباراة القادمة وهذا ما تعاهدنا عليه .

تلقيت وابل من الشتائم والاساءت و حتى وصلت للوعيد بالقتل، وبلغت الإساءة على مستوى أسرتي وخاصة امي .. وانا قد اعتبرتها عتاب محبين ومن حقهم أن لا يغفرو لي ذلك الخطأ بالرغم من أن الاخفاق وارد في عالم كرة القدم وفي ركلات الجزاء على وجه الخصوص

أما أنا فيشهد الله قد سامحت كل من اساء لي أو جرحني بكلمة خلال الأيام الماضية، واعدكم ببذل الممكن والمستحيل لأجل العودة ببطاقة العبور في المباراة القادمة إن شاء الله تعالى

رمضان كريم وتصومو وتفطروا على خير ان شاء الله

جمهور أعظم نادي في الكون