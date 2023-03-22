تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إعادة تسيير عمليات طيران منتظمة بطائراتها العملاقة طراز إيرباص آيه 380 الصيف المقبل، بعد ثلاثة أعوام من التوقف.

وأعلنت لوفتهانزا في فرانكفورت مساء اليوم الأربعاء أن من المنتظر اعتبارا من مطلع يونيو تسيير رحلة يوميا بهذه الطائرات من ميونخ إلى بوسطن، وأخرى، يومية أيضا، إلى نيويورك اعتبارا من الرابع من نفس الشهر.

كانت لوفتهانزا أخرجت بالفعل طائرات آيه380 من أسطولها قبل انحسار حركة النقل الجوي بسبب أزمة كورونا.

وكانت لوفتهانزا أعادت تنشيط بعض من هذه الطائرات العملاقة والتي تضم كل واحدة منها 509 مقعد وذلك نظرا لزيادة الطلب بقوة على رحلات المسافات الطويلة ولتأخر تسليم الطائرات الجديدة.

وبحسب بيانات الشركة، من المنتظر إعادة تشغيل ما مجموعه أربع طائرات إيه 380 من مطار ميونخ بحلول نهاية 2023.