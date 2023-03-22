أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح تأسيس شركة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتكون شركة مرافق للمنطقة الشمالية على غرار شركة المرافق الخاصة بالمنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا أن مجلس الإدارة وافق أيضا على مشروع شركة شين فينج؛ لإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والفريق كامل الوزير، ووزير النقل واللواء أمير سيد أحمد، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ونواب رئيس الهيئة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وناقش الاجتماع، موضوعات عديدة تتضمن عرض مشروعات باستثمارات متنوعة تقام بالموانئ التابعة للهيئة والمناطق الصناعية.

وقال جمال الدين، إنه في إطار نمو حجم شبكات المرافق الأساسية المطلوبة للمناطق الصناعية التابعة للهيئة ولضرورة تعزيز المنافسة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، أصبح هناك ضرورة لتأسيس شركة للمنطقة الاقتصادية للمرافق ومتابعة الأعمال للبنية التحتية للمنطقة الشمالية على غرار الشركة المتواجدة بالمنطقة الجنوبية.

وأشار إلى أن شركة المرافق ستساعد المطورين الصناعيين في تنفيذ الأعمال المطلوبة للبنية الأساسية والتحتية، والتي تشمل المرافق مع محطات مياه ومحطات توزيع كهرباء وغيرها من الأعمال اللازمة؛ للتيسير عليهم في ظل استقطاب العديد من الاستثمارات المتنوعة في القطاعات الصناعية المستهدفة، لتبلغ مساهمة الهيئة في هذه الشركة بنسبة 51% يشاركها المطور الصناعي لشرق بورسعيد للتنمية وشركات أخرى.

ووافق مجلس إدارة الهيئة بشكل مبدئي على أحد المشروعات الصينية المقدمة؛ لإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 750 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار وتوفير 1200 فرصة عمل؛ ليجري تصدير جزء كبير من منتجاته للسوق الخارجية، وتتولى المنطقة الاقتصادية عرض المشروع على الجهات المعنية للحصول على الموافقات النهائية.