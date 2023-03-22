قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إنه دخل النقابة كعضو عام 1982، مؤكدًا أنه «لم يحدث أبدا في تاريخ انتخابات نقابة الصحفيين أي كلام عن التزوير».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن بعض التخوفات في الحملات الانتخابية بخصوص دعم مرشح ما، قد تكون في محلها، منوهًا في الوقت نفسه أن الجمعية العمومية لا تتسامح في العملية الانتخابية.

وذكر أن أنصار الكاتب الصحفي خالد ميري، الذي نافس على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات الأخيرة، أمام النقيب الحالي الكاتب الصحفي خالد البلشي، لم يشككوا أو يرفضوا النتيجة على الإطلاق.

واستطرد: «أي جموع فيها تخوفات وتشككات، وطبيعي أن المصوتين يتمنون نجاح من يدعمونهم بعد حملة طويلة، لكن أؤكد أن الدولة ليست طرفًا ولن تكون طرفًا في الاختيار».

ولفت إلى أنه تلقى اتصالًا من كبار المسئولين في الدولة لتهنئة «البلشي» بالفوز قبل إعلان النتيجة بدقيقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدرك الدور المحوري لنقابة الصحفيين.

وروى أن اللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص تيران وصنافير في قصر الاتحادية شهر أبريل لعام 2016، دعي إليه الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، مضيفًا: «على المائدة الرئيسية للغداء جلس رئيس الجمهورية وعلى يمينه رئيس الوزراء وإلى يساره وزير الدفاع، ومن بعدهما الراحل ياسر رزق ويحيى قلاش».