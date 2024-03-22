إنديجو الهندية تدرس شراء طائرات ذات بدن واسع

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تدرس شركة الطيران الهندية إنديجو، التعاقد لشراء طائرات ذات بدن واسع، في خطوة تستهدف توسيع نطاق رحلاتها الدولية الطويلة وزيادة قدرتها على التنافس مع شركة إير إنديا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن الشركة مازالت تدرس عدة خيارات، ويبدو التعاقد على طلبية لشراء نحو 30 طائرة طراز إيرباص إس إي إيه 350 هو الاختيار الأرجح.

وأضافت المصادر أن من الممكن إصدار إعلان بشأن الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، غير أنه قد تعيد الشركة النظر بشأن توقيت وعدد الطائرات التي من المقرر أن تشتريها.

وذكرت بلومبرج أن شركة الطيران منخفض التكلفة إنديجو تدرس فكرة إدخال طائرات واسعة البدن في أسطولها لاقتحام سوق الرحلات الجوية الطويلة إلى وجهات مثل بريطانيا ودول أوروبا.

وتقوم الشركة حاليا بتشغيل طائرتين طراز بوينج 777 مستأجرتين من شركة الخطوط الجوية التركية، فيما يتكون باقي أسطولها من طائرات ضيقة البدن معظمهما من إنتاج شركة إيرباص.

وتعتبر إنديجو بالفعل من أكبر عملاء شركة إيرباص بعد أن تعاقدت الصيف الماضي على طلبية غير مسبوقة لشراء 500 طائرة من عائلة إيه 320 نيو.