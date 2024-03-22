عبدالحليم علام: أتيت إلى نقابة المحامين لرفع المعاناة عن كاهل أعضائها

قال نقيب المحامين عبدالحليم علام، المرشح لدورة جديدة في مجلس نقابة المحامين: «إنه أراد من الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، تحقيق مبدأ النزاهة والحياد بين كل المرشحين، بالإضافة إلى أن جميع أعضاء المجلس الحالى مرشحون فى الانتخابات، فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين».

وأضاف علام في تصريحات له، أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، شهدت طعونا غير مسبوقة فى تاريخ انتخابات النقابة، بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلم ووضعها تحت الحراسة القضائية.

وتابع:" أتيت إلى نقابة المحامين، لرفع المعاناة عن كاهل أعضاء الجمعية العمومية، من خلال حصولهم على خدماتهم النقابية بكل سهولة ويسر من مقار نقاباتهم الفرعية، مؤكدًا أن نظام الميكنة واللامركزية في نقابة المحامين، استفاد منه جميع المحامين بالأقاليم خارج القاهرة، وأتى بثماره.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية أطلقت حولها الشائعات والأكاذيب، واتهم مجلس النقابة بإفشال العملية الانتخابية، وهذا عار تمامًا عن الصحة.

وأكد أنه ليس ضد الاختلاف، أو حرية الرأي، ولكن دون تجريح أو تطاول يقلل من شأن وقيمة نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ستظل دائما مصدر فخر واعتزاز لكل المحامين لما فيها من ثوابت.