انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه بمشاركة عربية ودولية

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد اليوم، أعمال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه تحت شعار "من أجل مستقبل مائي أفضل.. معا نستطيع"، بمشاركة منظمات عربية وإقليمية ودولية، لمناقشة تحديات المياه والعلاقات الدولية وتعزيز الشراكات في هذا الملف الحيوي.

وقال عون ذياب وزير الموارد المائية العراقي خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر، إن المؤتمر سيكون بمثابة بوابة للتواصل مع المحيط الإقليمي والدولي لوضع حلول للأزمات المائية المتزامنة مع تغيرات المناخ، وذلك من أجل تحقيق مستقبل آمن.

وأضاف أن العراق يركز على إيجاد حلول متطورة لأزمة المياه وتمكين توزيعها بشكل عادل على المستفيدين على نهري دجلة والفرات.

ولفت ذياب إلى أن أغلب مصادر العراق المائية تأتي من خارج الحدود، لذلك قررت الوزارة التواصل مع الدول كافة.. داعيا المنظمات العربية والدولية إلى التعاون المثمر والبناء للحفاظ على البيئة المائية العادلة، مشيرا إلى أن الحفاظ على المياه مسؤولية مشتركة تخص الجميع في القطاعات كافة .

ومن جهته لفت أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إلى أن 80% من المياه في الدول العربية تأتي من خارجها، وإن هناك تحديات مشتركة تواجهها الدول العربية إجمالا في مجال المياه، فضلا عن تحديات خاصة تواجه بعض الدول بسبب جغرافيتها، لافتا إلى أن كثيرا من الدول العربية تعد دول مصب لأنهار عابرة للحدود، بما يجعل توزيع المياه والحفاظ عليها تحديا إقليميا مشتركا يستلزم التعاون والتنسيق.

وقال: "إن دول الجوار العربي.. تركيا وإيران، فيما يتعلق بالعراق وسوريا.. وإثيوبيا، فيما يتعلق بمصر والسودان، هذه الدول مطالبة بنهج جديد في التعامل فيما يخص قضايا المياه.. نهج يقوم على المصلحة المشتركة بعيدا عن المعادلات الصفرية فالإمكانيات والموارد المائية القائمة يمكن توظيفها لخدمة جميع الشعوب وتنمية الدول، شريطة أن يحل التعاون والتفهم المشترك محل التنافس أو الاستئثار بالموارد".

ويعتبر المؤتمر محفلا دوليا علميا مهنيا لحشد الجهود واستنباط الإجراءات الإدارية والعلمية والفنية لدعم العراق، في مجال الحفاظ على حقوقه في الحصول على استحقاقه من المياه الواردة من دول الجوار.