حماس: إسرائيل ترتكب جرائم مروعة بمحيط مجمع الشفاء في غزة

اتهمت حركة حماس، اليوم الجمعة، إسرائيل، بارتكاب مجازر مروعة في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة من إعدامات ودهس للمصابين تحت جنازير الدبابات، مطالبة بردعها ومحاسبتها فورا.

وقالت الحركة، في منشور على حسابها على منصة "تلجرام"، إن "قصف المدنيين العزل بالمسيرات ودهس المصابين تحت جنازير الدبابات جرائم حرب مكتملة الأركان، وهي تؤكد أن جيش الاحتلال، إنما هو عصابة من القتلة المتعطشين للدماء والانتقام".

وأضافت "تتواصل جريمة الاحتلال الفاشي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، والحصار الذي تفرضه على المئات من المرضى والجرحى والنازحين والعاملين فيه من الطواقم الطبية، الذين يحتجزهم رصاص الاحتلال وقذائفه داخل الأقسام والمباني، فيما تتواصل عمليات القصف والاقتحامات والاعتقالات بحقهم".

وتابعت "تتكشّف الصورة المروّعة عن جرائمَ بشعة في محيط المجمّع، من إعدامات ودهسٍ للمصابين تحت جنازير الدبابات".

وأردفت "هذه الأعمال الهمجية، التي ينتهك فيها جيش الاحتلال وحكومته الإرهابية، القوانين الدولية، باستهداف المستشفى الأكبر في قطاع غزة، بمن فيه مِنْ مدنيين أبرياء عُزَّل، وبمواصلة حرب الإبادة الإجرامية ضد الأطفال والنساء والشيوخ".

وقالت الحركة، إن هذه "الجرائم تتم برسم المجتمع الدولي ومؤسساته والتي تقف شاهدة على انهيار كامل للمنظومة القانونية والأخلاقية الدولية".

وأضافت حماس: "المطلوب الآن وفورا ردع هذا الكيان المارق، ومحاسبته على جرائمه المستمرة ضد الإنسانية".