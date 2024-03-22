 بني سويف تستقبل أكثر من 130 سائحا على متن باخرتين خلال رحلتهما بين أسوان والقاهرة - بوابة الشروق
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بني سويف تستقبل أكثر من 130 سائحا على متن باخرتين خلال رحلتهما بين أسوان والقاهرة

حازم الخولي
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 1:24 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 1:24 م

استقبلت محافظة بني سويف، الباخرتين السياحيتين "رويال فيجن وداركوم" (فنادق عائمة) خلال رحلتيهما بين أسوان والقاهرة، وعلى متنهما فوجان قوامهما أكثر من 130 من السياح الإنجليز والألمان.

كان في استقبال الفوجين: رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسئول الرحلات بالإدارة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي، وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل؛ للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، علاوة على توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبها، قالت رانيا عزت مدير السياحة، إن أعضاء الفوجين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كل التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.

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