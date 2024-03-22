أحمد سعد يحيي حفل افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر

يحيي أحمد سعد حفل افتتاح كأس عاصمة مصر في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي البطولة الودية الدولية التي تستضيفها مصر بمشاركة نيوزيلندا، كرواتيا وتونس بالإضافة للمنتخب الوطني.

المنتخب الوطني يفتتح مشواره تحت القيادة الفنية لحسام حسن، المدير الفني الجديد للفراعنة، عندما يواجه نظيره منتخب نيوزيلندا في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد مصر في افتتاح البطولة.

وكتبت الشركة المنظمة للبطولة على حسابها الرسمي: «وسع وسع لنجم حفل افتتاح كأس عاصمة مصر.. الفنان أحمد سعد يحيى حفل افتتاح كأس عاصمة مصر في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، البطولة التي تُنظم لأول مرة بواسطة الشركة المتحدة للنسخة الأولى من FIFA Series2024».

ويقام حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة منتخبي مصر ونيوزيلندا على نفس الملعب، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، التي تقام ضمن سلاسل الفيفا.

وستكون مباراة اليوم هي الأولى على ملعب ستاد مصر الذي أنشأ حديثًا في العاصمة الإدارية الجديدة,

وتترقب الجماهير المصرية الظهور الأول لمنتخب الفراعنة تحت قيادة حسام حسن، والذي تولى القيادة الفنية خلفًا للبرتغالي المقال، روي فيتوريا، الذي رحل عن المنتخب المصري بعد الخسارة أمام الكونغو في دور 16 وتوديع بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الأخيرة «كوت ديفوار 2023».