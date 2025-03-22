سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم في نادى سموحة الرياضى، مواجهة البحث عن الفوز أمام نظيره مودرن سبورت، ضمن مرحلة المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، كأس عاصمة مصر، موسم 2024/2025، والمقررة مساء السبت 22 مارس.

ويبحث الفريق السكندرى عن الفوز غداً، بعد الخسارة أمام فريق بتروجيت في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء الماضي 18 مارس وخسرها الموج الأزرق بنتيجة 2/1.

قائمة سموحة في مواجهة مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر غداً:

استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم في نادى سموحة الرياضى، على قائمة فريقه قبل مواجهة مودرن سبورت.

حراسة المرمى:

محمد أشرف وحسين تيمور.

خط الوسط:

محمد كناريا ومحمد كونية وأبوبكر ليادى ومحمد مكرونة ومحمد زيكا والحبيب أحمد حسن وأدهم أحمد وأشرف مجدى.

خط الدفاع:

هشام حافظ وبركات حجاج ومحمد رجب وميدو مصطفى وعبدالرحمن عامر وشريف رضا.

خط الهجوم

صمويل أمادى ومصطفى البدري وعلي عمرو وأحمد إيهاب.