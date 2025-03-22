إصابة 12 من عناصر الدفاع السورية بضربات جوية إسرائيلية على مطار تدمر العسكري ومنطقة t4

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 12 من عناصر وزارة الدفاع السورية أصيبوا في ضربات جوية إسرائيلية على مطار تدمر العسكري ومنطقة t4.

وأشار في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن 12 عنصرا من فرقة البادية التابعة للواء 118 في وزارة الدفاع السورية، أصيبوا نتيجة استهداف الطيران الإسرائيلي لمطار تدمر العسكري ومنطقة مطار t4 بأكثر من 15 غارة، عند منتصف ليل الجمعة-السبت.

ولفت إلى أن الضربات الجوية استهدفت مواقع وهنكارات داخل مطار تدمر العسكري، كانت تستخدمها الميليشيات الإيرانية خلال تواجدها في سوريا.

وذكر أن الضربات أسفرت عن تدمير مدرج المطار وإخراجه عن الخدمة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، 32 مرة استهدفت خلالها إسرائيل الأراضي السورية، 30 منها جوية و2 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 41 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.