هل الاستحمام نهارا يفسد الصيام؟

يحتاج بعض الصائمين إلى الاستحمام نهار رمضان، ويكون ذلك لعدة أسباب، منها ارتفاع درجات الحرارة وإرهاق العمل، ولكن عدد منهم يخاف من فعل ذلك اعتقادا منهم بأن الماء يفسد الصيام، فهل يبطل الاستحمام صيام رمضان؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على هذا السؤال، قائلًا إن الاستحمام في نهار رمضان غير مفسد للصيام.

ونصح في الفتوى، التي نشرت بالموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، الصائم بمراعاة عدم المبالغة في الاستنشاق والمضمضة.

جدير بالذكر أن الصائم يمكنه طلب فتوى خاصة من دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال كتابة السؤال وإدخال السن والبريد الإلكتروني، بعد الدخول على هذا الرابط

https://www.dar-alifta.org/ar/FatwaRequest.aspx?sec=fatwa&%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%8A

كما يمكن الاستعلام عن الفتوى المرسلة مسبقًا إلى الدار من خلال إدخال الكود الخاص بها بعد الضغط على هذا الرابط https://www.dar-alifta.org/AR/fatwaanswer.aspx?ID=

لينك الفتوى

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=15936&LangID=1&MuftiType=0&%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86



