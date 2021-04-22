رئيس دينية الشيوخ: يجب التحلي بروح العاشر من رمضان في مواجهة التحديات

شدد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ الدكتور يوسف عامر، على ضرورة التحلي بروح العاشر من رمضان في في مواجهة التحديات والمؤامرات وجماعات الإرهاب والتطرف.

وقال رئيس اللجنة -في بيان بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان- "علينا أن نتحلى بروح العاشر من رمضان في مواجهة التحديات والمؤامرات وجماعات الإرهاب والتطرف، فروح العاشر من رمضان صنعت نصرًا أحيا أمة، وأعاد لها كرامتها وساعدها في بناء دولة متقدمة".

وأضاف "الانتصارات لا تتحقق إلا بالعمل والإعداد الجيد، والأوطان لا تبنى بحسن النوايا فقط، ولكن يجب أن نبذل كل غالٍ ونفيس، وأن نعلي من قيمة الإيثار في أنفسنا حتى نحقق رفعة الوطن ورقيّه وحتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم".

وقدم رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالشيوخ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ودعا عامر، المولى عز وجل أن يعجّل برفع الوباء، وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، ويوفق قادتها لما فيه الخير للبلاد والعباد.

كان الرئيس السيسي قد قال، عبر صفحته على فيسبوك: "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل وإنني إذ في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة".