التعليم العالي تقرر إنشاء معهد تكنولوجي للعلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف

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أصدار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، قراراً بإنشاء المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية ببنى سـويف، التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى للعلوم والفنون ببنى سـويف.

ونص القرار على أن يتكـون المعهـد من الشعب الآتية:

١ - تقنية المختبرات الطبية.

٢ - البصريات وعلوم الرؤية.

٣ - تكنولوجيا الاستعاضة الصناعية للأسنان.

كما نص القرار على أن يتم قبول الطـلاب بالمعهـد عـن طريـق مكتـب تنـسيق القبـول بالجامعات والمعاهد.

وحدد القرار مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان للمرحلة الأولى يمنح من يجتازها بنجاح درجـة الـدبلوم فـوق المتوسط فى مجال التخصص، وسنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجـاح درجـة البكـالوريوس فى مجال التخصص، ونص القرار على أن يعتمد المؤهل من الوزير.

وتص القرار على أن يقبل المعهد المؤهلات الآتية:

الثانوية العامة الشعبة العلمية (علمـى علـوم) ومـا يعادلهـا مـن الـشهادات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ما يقره المجلس الأعلى للجامعات.

ويلزم القرار المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية المعتمـدة مـن لجنـة القطاع المختصة بتاريخ ٨ أبريل ٢٠١٩، على أن تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى، ويتم تفويض اللجنة الموحدة لفحص إنشاء طلبات المعاهد العاليـة الخاصـة فى الإذن ببدء الدراسة بالمعهد مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قبـل لجنـة القطاع المختصة وتعيين هيئة التدريس المطلوبة.