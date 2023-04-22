تداول 421 شاحنة و36 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر انتظام العمل بموانئ الهيئة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وذكرالهيئة - في بيان صادر اليوم السبت - أنه تم تداول 36 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة ووصول 31 ألفا و500 طن ألومنيوم عبر ميناء سفاجا حيث تابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر محمد عبد الرحيم سير العمل بالموانئ مشددا علي انتظام العمل وتشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 36 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و421 شاحنة و21 سيارة حيث شملت حركة الواردات 32 ألف طن بضائع و267 شاحنة و19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع، و154 شاحنة وسيارتين.

وتابع البيان أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة HANDY STRANGER وعليها 31 ألفا و500 طن الومنيوم قادمة من السعودية بينما استقبل الميناء السفينة دليلة.

كما تم تداول 3800 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع حيث شهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي أيلة وبريدج وسينا.

وأشار البيان إلى أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر " ألف " راكب عبر موانئ الهيئة.