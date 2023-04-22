 ليبرمان: حكومة نتنياهو غير قادرة على قيادة إسرائيل ولا توجد إمكانية للتوصل لاتفاق حول الإصلاح القضائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليبرمان: حكومة نتنياهو غير قادرة على قيادة إسرائيل ولا توجد إمكانية للتوصل لاتفاق حول الإصلاح القضائي

أ ش أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 1:12 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 1:12 م

 

قال أفيجدور ليبرمان زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، اليوم السبت، إن زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وحكومته غير قادرين علي قيادة البلاد، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه تحديا أعظم من "يوم الغفران"، في إشارة إلى حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف ليبرمان في مقابلة مع القناة الـ "13" الإسرائيلية إن "هذه الحكومة لا تملك خطة دبلوماسية أو أمنية" ولاتوجد إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن الإصلاحات القضائية ومن المستحيل العودة إلى نقطة البداية.

ورفض ليبرمان المفاوضات بشأن الوصول إلى "حل وسط" بشأن الإصلاح القضائي، وقال إن "المحادثات في منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ يريد بها نتنياهو تهدئة المعنويات حتى عيد الاستقلال و 29 مايو، عندما تكون هناك حاجة إلى تمرير الميزانية".


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