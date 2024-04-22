بلومبيرج: ترامب أنفق حوالي 5 ملايين دولار على المحاكم في مارس الماضي

نقلت وكالة "بلومبيرج" عن البيانات المالية لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابية أنه أنفق 4.9 مليون دولار على مصاريف المحاكم في مارس.

وقالت الوكالة إن 6.8 مليون دولار بفيت في الحسابات التي يستخدمها الرئيس الأمريكي السابق لدفع أتعاب المحامين، وهو ما قد يجبر ترامب على البحث عن مصادر تمويل جديدة. وفي الوقت الحالي، يدفع مصاريف المحاكم بفضل لجنة العمل السياسي "أنقذوا أمريكا"، التي يمكنها قبول التبرعات من الجهات المانحة. ومنذ يناير 2023، أنفقت "أنقذوا أمريكا" أكثر من 62 مليون دولار على تكاليف المحكمة.



وأضافت أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رفضت دفع النفقات القانونية لترامب.

وأشارت إلى أن الرئيس السابق للولايات المتحدة قد يحاول جمع المزيد من الأموال من المانحين له أو استخدام ثروته الخاصة.

ويوجه إلى ترامب اتهامات في عدة قضايا، من بينها اقتحام مبنى الكابيتول وحيازة وثائق سرية وتزوير وثائق مالية.

وفي يناير من هذا العام، أصدرت هيئة محلفين في نيويورك حكما يلزم بموجبه ترامب بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إليزابيث جين كارول، التي اتهمت الرئيس الأمريكي السابق بالتحرش والتشهير. وفي فبراير، أدانت المحكمة ترامب بتهمة الاحتيال في تقييم أصول شركةTrump Organization وأمرته بدفع حوالي 454 مليون دولار.