رايان رينولدز يكشف عن برومو فيلم «ديدبول وولفرين» تمهيدا لعرضه في يوليو المقبل

كشف الفنان رايان رينولدز، عن برومو أحدث أفلامه «ديدبول وولفرين - Deadpool and Wolverine»، والذي يعد ثالث أجزاء سلسلة أفلام « ديدبول»، وذك تمهيدا لطرح بدور العرض السينمائية يوم الجمعة 26 يوليو المقبل.

وكانت كشفت أستديوهات «مارفل»، عن طرح الفيلم المنتظر «ديدبول وولفرين» ثالث أجزاء سلسلة أفلام « ديدبول»، يوم الجمعة 26 يوليو المقبل، وذلك بعدما كان من المقرر أن يطرح في شهر سبتمبر المقبل، ثم تم إرجائه إلى 8 نوفمبر 2024، من خلال طرح بوسترات أبطال العمل، رايان رينولدز بشخصية «ديدبول»، وهيو جاكمان بشخصية «وولفرين».

وكان أعلن الفنان ريان رينولدز عن عودة هيو جاكمان لتقديم شخصية «وولفرين» الشهيرة والتى قدمها فى سلسلة أفلام «X-Men»، من خلال فيديو ساخر له نشره عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، رحب فيه بجمهور فيلمه.

وأوضح خلاله عن أسباب تأجيل طرح الجزء الثالث منه، ساخرا من عدم قدرته على إيجاد تفاصيل عميقة يقدمها فى العمل، كما ظهر معه صديقه هيو جاكمان وسأله إذا كان يحب تقديم شخصية «وولفرين» معه فى «ديدبول 3» فيجيبه جاكمان بالموافقة بإعادة تقديم الشخصية الشهيرة مرة أخرى، ليؤكد بعد ذلك أنه سيكون متواجدا فى الفيلم.

وقال ريان رينولدز خلال الفيديو، إن مشاركة هيو جاكمان فى الفيلم ليست مجرد ظهور موجز، ولكن سيكون البطل المشارك له في أحداث الفيلم، فيما أوضح هيو جاكمان كيفية مشاركته فى فيلم «ديدبول 3» رغم وفاة الشخصية فى فيلم «Logan» عام 2017، قائلا إن أحداث الفيلم بعيدة عن الفيلم الذى يدور فى الوقت الحالى أى قبل الوفاة.

وليست هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها هيو جاكمان ورايان رينولدز، حيث سبق وقدما شخصيتى «وولفرين» و«ديدبول» فى فيلم «X-Men Origins: Wolverine» عام 2009، ليقدم بعدها رينولدز شخصية «ديدبول» فى فيلم منفصل عام 2016.

«ديدبول وولفرين» من تأليف ويندي مولينو، وإخراج شون ليفي، وبطولة رايان رينولدز، وهيو جاكمان، ومورينا باكرين، وجينيفر‎ جارنر، وماثيو ماكفادين، وشيولي كوتسونا، وإيما كورين، وبريانا هيلدبراند، وروب ديلاني، وكاران سوني، وستيفان كابيتشيتش، وليزلي أوجامس.