نظمت محافظة جنوب سيناء، احتفالية كبرى لتكريم المشاركين في المرحلة الأولى لمسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بمسجد الصحابة في مدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والشيخ محمد حشاد نقيب المقرئين المصريين وشيخ عموم المقارئ المصرية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن كل من شارك في المرحلة الأولى المحلية من المسابقة ووصل إلى التصفيات النهائية يعد من النوابغ والفائزين في الدنيا والآخرة.

وأكد احتضان المحافظة للمرحلة الثانية من المسابقة وهى المرحلة الدولة، والتي من المقرر أن تنطلق في شهر يوليو المقبل، وسوف يشارك بها 10 من النوابع في حفظ القرآن الكريم، والذين فازوا بالمراكز الأول والثاني من كل فرع بالمرحلة الأولى .

وقدم المحافظ، التهنئة للفائزين في المسابقة، داعيًا أن يكونوا مصدر للإشعاع وملهمين في مجال حفظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة الجوائز بالمرحلة الأولى المحلية للمسابقة بلغت 650 ألف جنيه، موزعة على الأفرع الخمسة حسب ترتيب كل متسابق.

ووجه المحافظ، التحية لوزير الأوقاف، لفكره ودعمه الدائم وعمله الدؤوب في تحقيق رؤية القيادة السياسية، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم خدمة كتاب الله، والاحتفاء بحفظة القرآن الكريم.

ومن جانبه، قال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد الفائزين في المرحلة المحلية للمسابقة بلغ 22 متسابقا.

وأشار إلى أن المسابقة تتضمن 5 فروع، الأول فرع "الشباب" تحت سن 35 عامًا، وفاز به 4 شباب، قيمة جائزة المركز الأول بها 50 ألف جنيه، والثاني 30 ألف جنيه، والثالث 25 ألف جنيه، والرابع 20 ألف جنيه بإجمالي 150 ألف جنيه، والفرع الثاني "للفتيات" تحت سن 35 عامًا، فاز به 4 فتيات بنفس قيمة جوائز فرع الشباب.

وتابع: "أما الفرع الثالث فهو للناشئين تحت سن 15 عامًا، فاز به 4 متسابقين، المركز الأول حصل على 40 ألف جنيه، والثاني 30 ألف جنيه، والثالث 20 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه، بإجمالي 100 ألف جنيه، بينما كان الفرع الرابع للأسر القرآنية، وشارك فيه 4 أسر كل أسرة مكونة من 3 أفراد، وحصلت الأسرة الفائزة بالمركز الأول على جائزة قدرها 60 ألف جنيه، والمركز الثاني 45 ألف جنيه، والثالث 20 ألف جنيه، والرابع 15 ألف جنيه، بإجمالي 150 ألف جنيه".

وأشار إلى أن الفرع الخامس فاز فيه 6 متسابقين، وتسلم الحاصل على المركز الأول جائزة قدرها 50 ألف جنيه، والثاني 30 ألف جنيه، والثالث 25 ألف جنيه، والرابع 20 ألف جنيه، والخامس 15 ألف جنيه، والسادس 10 آلاف جنيه، بإجمالي 150 ألف جنيه.

وأوضح أن محافظ جنوب سيناء، حرص على تكريم جميع المتسابقين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز خلال المسابقة، وصرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لكل متسابق.