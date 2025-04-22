 تركيا تغرّم شركات أحذية شهيرة بسبب عدم الإفصاح عن استخدام جلد الخنزير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تغرّم شركات أحذية شهيرة بسبب عدم الإفصاح عن استخدام جلد الخنزير


نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 5:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 5:31 ص

فرضت وزارة التجارة التركية غرامات على عدد من شركات تصنيع الأحذية المعروفة بسبب عدم الإشارة إلى استخدام جلد الخنزير في منتجاتها.

وذكر مجلس الإعلانات التابع لوزارة التجارة التركية أنه فرض غرامات على شركات "فانس" و"كامبر" و"نيو بالانس" بزعم إغفالها توضيح استخدام جلد الخنزير في معلومات منتجاتها، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي "تي آر تي" يوم الإثنين.

ومع ذلك، أفادت التقارير أن معلومات استخدام جلد الخنزير كانت متوفرة على المواقع الإلكترونية العالمية لهذه العلامات التجارية.

ولم يصدر في البداية أي رد من الشركات المصنعة على الاستفسارات.

وبحسب ما ورد، تم فرض غرامة تُقدر بنحو 46 ألف دولار على شركة الملابس الرياضية "نيو بالانس"، فيما فُرضت غرامة بنحو 23 ألف دولار على شركة "فانس" المتخصصة في الأحذية الرياضية، بينما طُلب من شركة "كامبر" التوقف عن الإعلان، وفقا لتقارير "تي آر تي".


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