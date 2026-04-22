تركيا توسع تحقيقا في قضايا فساد يستهدف حزب المعارضة الرئيسي بتنفيذ اعتقالات جديدة

قضت محكمة تركية باحتجاز عمدة إحدى مقاطعات إسطنبول و18 آخرين بانتظار المحاكمة، في إطار توسيع تحقيق في قضايا فساد يستهدف حزب المعارضة الرئيسي الشعب الجمهوري.

وقال ممثلو الادعاء إنه جرى اعتقال 19 مشتبها بهم ، بما في ذلك عمدة عطا شهير ، أنورسال أديجوزيل، رسميا بناء على اتهامات بالرشوة وتشكيل منظمة إجرامية والانتماء إليها وتزوير مناقصات، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

ويرتبط التحقيق بمزاعم حول تلقي رشى مقابل منح تراخيص بناء وتصاريح التخطيط العمراني، بحسب التقرير.

وتأتي الاعتقالات في إطار حملة قمع آخذة في التنامي طالت الكثير من عمد وممثلي حزب الشعب الجمهوري بما في ذلك عمدة إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغول، المحتجز منذ أكثر من عام.

ويقول حزب الشعب الجمهوري إن التحقيقات هي ذات دوافع سياسية بينما تنفي الحكومة التركية أي تدخل في النظام القضائي.