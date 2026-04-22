استقرار نسبي في الطقس ورفع الجاهزية بالإسكندرية تحسبًا لأي تقلبات

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس معتدل مع نشاط محدود للرياح، دون تأثيرات كبيرة على حركة المواطنين أو الأنشطة اليومية.

ورغم استقرار الطقس، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الجاهزية والاستعداد بجميع قطاعاتها، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية، خاصة في ظل طبيعة الطقس خلال فصل الربيع.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم، انتشار سيارات الشفط وفرق الطوارئ بمختلف أنحاء المحافظة، إلى جانب استمرار عمل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار حال حدوثها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة استباقية تهدف إلى الحفاظ على السيولة المرورية وضمان انتظام الحياة اليومية للمواطنين، مع الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي مستجدات مناخية محتملة.