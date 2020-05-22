البرلمان التونسي يعقد جلسة عامة في يونيو لمساءلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بالأزمة الليبية

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أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، بأن البرلمان التونسي سيعقد جلسة عامة في الثالث من يونيو المقبل؛ لمساءلة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي حول اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

جدير بالذكر أنه وسط اتهامات بشأن تسهيل حركة النهضة التونسية تهريب السلاح لليبيا في مخالفة لقرار أممي، تدور رحى معركة برلمانية لسحب الثقة من الغنوشي.

ودعا الحزب الدستوري الحر التونسي كل الكتل المعارضة إلى التوقيع على عريضة برلمانية لإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس لا ينتمي إلى التنظيم الإخواني.