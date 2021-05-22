وزيرة الصحة: طعمنا مليوني مواطن بلقاح كورونا حتى الآن

زايد: بدأنا التطعيم ضد كورونا في البنوك ودور المسنين ومرضى الفشل الكلوي منذ شهر ونصف



قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن عدد المواطنين المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا يصل إلى 4 ملايين، موضحة أن أكثر من مليوني مواطن حصلوا على التطعيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، إن عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح كورونا يصل إلى 400 ألف مواطن، مشيرة إلى مركز التطعيم بأرض المعارض والذي يضم 96 عيادة ثلاثية تستوعب 10 آلاف مواطن خلال اليوم الواحد.

وذكرت أن مركز التطعيم بأرض المعارض مميكن ويضم جميع التسهيلات ككراسي متحركة لكبار السن، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء مركز تطعيم آخر بجواره، فضلًا عن أنه سيتم إعداد المكان الآخر بالجيزة خلال أيام، إضافة إلى التواصل مع المحافظين لتخصيص أماكن تتسع لإقامة مراكز تطعيم بهذا الحجم بها.

وأشارت إلى استراتيجية وزارة الصحة في عملية التطعيم، وهي تطعيم الأطقم الطبية والتي تحصل على اللقاح في أماكن عملها المواطنين من كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة في 400 مركز تطعيم منتشرين في كل أنحاء الجمهورية، ثم القطاعات الاقتصادية.

ولفتت إلى الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي والأنشطة الداعمة له في جنوب سيناء والبحر الأحمر، وسيتم البدء بتطعيم أفراد القطاع بالقاهرة والساحل الشمالي، مضيفة أنه تم إعداد مراكز تطعيم في المدن الصناعية الكبيرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات.

وأوضحت أنه تطعيم عدد كبير من العاملين في القطاعات الاقتصادية والقضاء والبنوك التي بدأت منذ نحو شهر ونصف، فضلًا عن تطعيم جميع النزلاء في دور المسنين وكذلك مرضى الفشل الكلوي والأورام، ذاكرة أنه تم البدء في تلقيح نزلاء السجون.



