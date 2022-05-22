زيلينسكي: أوكرانيا جزء من أوروبا منذ فترة طويلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه مقتنع بأن بلاده كانت منذ فترة طويلة جزءا من أوروبا، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.

وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا في كييف، أنه "فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لا أحد سوى أصدقائنا البولنديين يفهم تماما أن أوكرانيا كانت منذ فترة طويلة جزءا من أوروبا، وفي الواقع نحن نؤمن بذلك ونحن ندافع عن حريتنا واستقلالنا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن المسائل البيروقراطية والفنية ضرورية للحصول على العضوية الرسمية، وأن الأوكرانيين بحاجة إلى سفراء أقوياء لتخطي هذه المسائل، موضحا أنه يعتبر بولندا أحد هؤلاء السفراء.

وقال: "نعتقد أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ستحدث بالتأكيد، نحن ننتظر وضعنا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو".

يُشار إلى أنه في 9 مايو قدمت أوكرانيا الجزء الثاني من الاستبيان للحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكان زيلينسكي قد وقع على طلب عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير الماضي.