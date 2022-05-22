محافظ كفر الشيخ: خطة إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لدعم القرى والمراكز بالكهرباء

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على جهود مديرية الكهرباء لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية 715 ألف جنيه، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن. وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية.

وأوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بكفر الشيخ، يقوم قطاع الكهرباء معتمداً على إمكانياته الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن والقرى والتي شملت إحلال وتجديد محولات فريد ندا بـ13عمود منخفض بمدينة كفر الشيخ بتكلفة 34 ألف جنيه، واحلال وتجديد محول الحجرة بالخادمية بـ 13 عمود منخفض بقرى شرق كفر الشيخ بتكلفة 81 ألف جنيه.

كما جرى إحلال وتجديد 4 محولات تضمنت «35 القديم، جمال عبدالناصر، الفتيات، الري القديم» بـ7 أعمدة منخفض بمدينة دسوق بتكلفة 79 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد قرية النجار بـ8 أعمدة منخفض بمركز ومدينة مطوبس بتكلفة 31 ألف جنيه.

وقالت المهندسة غادة أبوكيلة وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، استمرار عمليات رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها، وذلك يتم طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل، وتحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين، والتي شملت إحلال وتجديد قرية الروضة بـ 23 عمودًا بـ 10كم موصلات معزولة بمركز ومدينة فوه بتكلفة 68 ألف جنيه.

وجرى استكمال استكمال إحلال وتجديد 3 محولات حسانين 1,2,3ب 8 كم موصلات معزولة ببرج البرلس بتكلفة 116 ألف جنيه، وإحلال وتجديد 7 محولات هندسة «الري، المستشفى، السمنودي، المفتي، السوق، الأرنب القديم، الجمعية بأبو بدوي» بـ 3 كم موصلات بمركز ومدينة بيلا بتكلفة 121 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 محولات «أبو عرفة، أبو عويضة، زوبع1، زوبع 2» بـ 25 عمودًا منخفضًا بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 167 ألف جنيه.