عبد المنعم والشحات يقودان التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تواجد ثلاثي النادي الأهلي حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم، في التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ليتأهل بعد أن حقق الفوز في الذهاب بنتيجة 3-0 على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم 4 يونيو المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي: