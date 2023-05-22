استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس

استُشهد شاب فلسطيني، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم "بلاطة" شرق محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن الشاب محمد بلال زيتون (٣٢ عامًا) ارتقى برصاص الاحتلال لدى اقتحامها للمخيم.

وقالت مصادر في "نابلس" إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم برفقة جرافات وآليات عسكرية، وتواصل حصاره وتمنع وصول مركبات الإسعاف إلى داخله، فيما وصف شهود عيان الاقتحام بأنه كبير.

وفي وقت سابق مساء اليوم الأحد، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحال التجارية في منطقة "حوارة" جنوب "نابلس"، بعد ما زعمت أنها مُحاولة من قبل فلسطيني لتنفيذ عملية "دهس".

وتعد منطقة "حوارة" هي أكثر النقاط خطورة في الضفة الغربية، كونها منطقة تماس واحتكاك دائم بين الفلسطينيين والمستوطنين في المستوطنات المنتشرة في أنحاء "نابلس".