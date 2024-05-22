أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن مجلس الإدارة كان في احتياج لتحقيق بطولة كأس الكونفدرالية، مشدداً على أن البطولة ستفرق في مسيرة الفريق.

أضاف:" سنسدد غرامة البرتغالي روي أجواش خلال الأيام القليلة المقبلة".

تابع:" موقفنا في الدوري المصري غير جيد والفريق سيسعى للعودة للمنافسة على البطولة".

أوضح:" أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا".

وشدد المتحدث الرسمي على أن إدارة الزمالك تعاقدت مع أكثر من لاعب تحسباً لوقف القيد في أي وقت.

أشار:" البرتغالي جوزيه جوميز سيحدد الراحلين عن الفريق والصفقات الجديدة".

أتم:" تصرف ياسين لبحيري مع نبيل عماد دونجا كان رائعا، والزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع يوسف الفحلي لاعب نهضة بركان لضمه في فترة الانتقالات الصيفية".