وزير الخارجية: أولويتنا وقف إطلاق النار فورا في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة لحبيب، يوم الخميس ٢٢ مايو، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بروكسل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناول اللقاء التطورات الأخيرة في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي، على الأولوية التي توليها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار بشكل فوري، ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية؛ نتيجة التعنت الإسرائيلي، ومنع دخول المساعدات بشكل كامل منذ مارس الماضي.

وأكد محورية دور وكالة «الأونروا» وغيرها من المنظمات الإنسانية في تقديم الدعم المساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية للفلسطينيين في غزة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، مؤكداً رفض مصر الكامل للسياسات الإسرائيلية، واستخدام التجويع والعقاب الجماعي كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

واستعرض وزير الخارجية جهود مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين، للاضطلاع بدور محوري في المؤتمر.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع الإنسانية في السودان، وشدد الوزير عبد العاطي، على أهمية تكثيف الدعم الإنساني للسودان الشقيق.