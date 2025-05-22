المقرر الأممي للحق في الغذاء: 14 ألف رضيع في غزة قد يموتون إذا لم تدخل المساعدات الآن

حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، من أن 14 ألف رضيع قد يموتون إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل.

ودعا خلال تصريحات لصحيفة «الجارديان» البريطانية، مساء الخميس، إلى تدخل قوات حفظ السلام لإيصال المساعدات، قائلا:« إذا لم تدخل المساعدات إلى غزة الآن، فقد يموت 14 ألف رضيع، وعلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التدخل».

واتهم كيان الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في غزة، قائلا: «بصفتي مقررًا خاصًا للأمم المتحدة معنيًا بالحق في الغذاء، فقد شاهدت إسرائيل تُجوّع الأطفال لمدة 19 شهرًا.. على العالم أن يتحرك الآن».

وأضاف أن «لا شيء من هذا جديد، حيث تستخدم إسرائيل الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة»، منوها أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأول من مارس الماضي عن «إيقاف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة»؛ يمثل «تحديا صارخًا للقانون الدولي متجاهلا مذكرة المحكمة الجنائية الدولية التي تدعو إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جريمة حرب التجويع والتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في مارس 2024، والتي تعترف بأن المجاعة والموت جوعا منتشران في غزة ويخلق خطر الإبادة الجماعية».

وشدد أن دخول تسع شاحنات مساعدات يوم الإثنين الماضي و93 شاحنة أخرى يوم الثلاثاء، بعد إفراج حماس عن الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر؛ «لا يزال يُمثل شيئا يُذكر».

وأشار إلى معاناة أن50% من سكان غزة من الجوع قبل أكتوبر 2023، منوها أن 80% منهم يعتمدون على الإغاثة الإنسانية، وذلك في وقت كانت تصل فيه 500 شاحنة محملة بالإمدادات يوميًا.

واختتم: «بعد 19 شهرًا من حملة تجويع، يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى أكثر بكثير من 500 شاحنة يوميًا».