موسكو تعلن إسقاط 105 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 100 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، خلال الليل، ثلثها كان فوق مقاطعة موسكو.

وقال البيان: "في يوم 22 مايو الجاري، من الساعة 00:00 إلى 05:30 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 105 طائرات مسيرة أوكرانية "، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكشفت الوزارة، عن إسقاط 35 طائرة مسيرة منها فوق أراضي مقاطعة موسكو، و14 فوق مقاطعة أوريول، و12 فوق مقاطعة كورسك، و11 فوق مقاطعة بيلجورود، و10 فوق مقاطعة تولا، و9 فوق مقاطعة كالوجا، وجرى تحييد 7 طائرات مسيرة أخرى فوق مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وسمولينسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.