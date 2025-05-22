إدارة ترامب بصدد تقييم طلب بيع عقود إيجار للتعدين في قاع البحر

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنها ستدرس بيع عقود إيجار لاستخراج معادن من قاع البحر قبالة جزيرة ساموا الأمركية الواقعة جنوبي المحيط الهادئ، ضمن خطوة أولى محتملة في ضغط صناعي أوسع نطاقا للسماح بالتعدين في أعماق البحار الذي يعارضه أنصار الحفاظ على البيئة حيث يشيرون إلى أنه قد يحدث بالنظم البيئية البحرية أضرارا يتعذر إصلاحها.

وقالت وزارة الداخلية إنها تستجيب لطلب قدمته شركة "إمبوسيبول ميتالز" ومقرها في كاليفورنيا في أبريل/ نيسان لإقامة مزاد تجاري. وترغب الشركة في تعدين ترسبات النيكل والكوبالت ومعادن أخرى حيوية في قاع المحيط.

ووقع الرئيس ترامب الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لتسريع استخراج تصاريح تعدين الشركات في قاع المحيط في مياه الولايات المتحدة والمياه الدولية.