مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان في مواجهات مع الجيش اليمني شرق تعز

قتل 5 عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قياديان، في مواجهات مع الجيش اليمني شرق تعز جنوب غربي اليمن.

وقال ركن التوجيه المعنوي للواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، إن: "المواجهات بين الجيش اليمني والمليشيات الحوثية أسفرت عن مقتل قائد المليشيا في جبهة الأمن المركزي المدعو "أبو علي" ومقتل خبير المتفجرات "أحمد الضلعي" قبالة ورشة طربوش، بالإضافة إلى مقتل 3 آخرين، فيما أصيب العشرات بالقرب من معسكر الأمن المركزي في المواجهات المستمرة شرق تعز".

وأضاف حزام أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعا للمليشيات وأحرقت طقما عسكريا وقتل جميع من كانوا على متنه، واستعادت كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات.