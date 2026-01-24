الجيش والحرس الثوري الإيراني يؤكدان جاهزيتهما لأي تهديد

أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني، اللواء علي جهانشاهي، أن "القوات البرية للجيش، بالتعاون مع قوات الحرس الثوري، مستعدة للدفاع عن أراضي إيران ولن تتردد في تقديم أي تضحيات في سبيل حماية الوطن".

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي جمع قادة القوات البرية للجيش والحرس الثوري، حيث شدد اللواء جهانشاهي، على أن "الدفاع عن إيران واجب مقدس"، مؤكدًا: "سندافع عن إيران حتى الموت"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن التنسيق بين الجيش والحرس الثوري يجري على أعلى المستويات، في ظل ما وصفه بتصاعد التهديدات الخارجية ومحاولات الضغط العسكري والسياسي، مشددا على أن أي اعتداء سيقابل برد حاسم ومناسب.

وأشار القائد الإيراني، إلى أن القوات البرية رفعت مستوى الاستعداد القتالي، وحدثت خطط الانتشار والدفاع، بما يضمن حماية الحدود والمواقع الحيوية، مؤكدا أن الرسالة واضحة لكل من يفكر في استهداف إيران.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى، في وقت سابق اليوم: إن "الولايات المتحدة ستتلقى ردا حاسما إذا هاجمت إيران وانتهكت سيادتها، مضيفا أن بلاده "ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها “تهديدًا وجوديًا”، بخلاف حرب الـ12 يوما في يونيو الماضي".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل هي التي ستهاجم وليس الولايات المتحدة، قال "نعم، بالتأكيد، لن نتردد ولو للحظة في الرد على المعتدي".

ومضى قائلا: "خلال حرب الأيام الاثني عشر، لم نعتبر ما حدث تهديدًا وجوديًا. لقد حاولت إيران ضبط النفس والتحلي بالهدوء والتروي في ردودها على كل من الإسرائيليين والأمريكيين. ولكن هذه المرة، ولأن طبيعة التهديد مختلفة تمامًا، فليس لدينا خيار سوى أخذ هذه التهديدات على محمل الجد".

وشدد على أن بلاده “لا تريد الدخول في أي نوع من المفاوضات المحكوم عليها بالفشل والتي يمكن استخدامها لاحقًا كذريعة أخرى لحرب أخرى”.



